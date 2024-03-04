В WhatsApp появится возможность управлять чатами из сторонних платформ

По информации тестировщиков с сайта WABetaInfo, в популярном мессенджере WhatsApp тестируется новая функция для объединения с другими мессенджерами.

В последнем бета-обновлении для Android была обнаружена функция «Управление сторонними чатами». Она даст возможность управлять диалогами из сторонних платформ. Отмечается, что данная опция позволит клиентам приложения выбирать интеграцию только с теми сервисами, которым они доверяют.

Как будут выглядеть сторонние чаты, можно увидеть на скриншоте ниже. Его предоставило издание WABetaInfo.

Фото: WABetaInfo

Новую функцию в данный момент разрабатывают. Полноценный запуск «Управления сторонними чатами» состоится после тестирования. Сколько оно продлится, информации нет.