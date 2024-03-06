На авторов Roblox подали в суд за эксплуатацию детей

Журналисты издания Axios сообщили, что юридическая фирма Bullock Ward Mason из США подала на авторов Roblox в суд. Компания подготовила коллективный иск от родителей, которые обеспокоены тем, создатели проекта занимаются мошенничеством, развитием зависимости и эксплуатацией детей.

В качестве подтверждения последнего пункта истцы утверждают, что создатели Roblox предлагают «почти бесполезную цифровую валюту» за создание игр на платформе. Ещё родители недовольны тем, что за $ 4,99 можно приобрести 400 робаксов (игровая валюта), а вот 1000 робаксов конвертируется только в $ 3,5.

Представители Roblox Corporation заявили, что отрицают все обвинения и дадут свой ответ в суде. Ранее Bullock Ward Mason подавала иски против разработчиков Call of Duty, Fortnite и Grand Theft Auto.