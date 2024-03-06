Ghost of Tsushima выйдет на ПК уже 16 мая — первый трейлер и скриншоты

Sony анонсировала ещё один порт бывшего эксклюзива PlayStation — экшен Ghost of Tsushima. Игра поступит в продажу в Steam и Epic Games Store уже 16 мая с полным русским дубляжом и субтитрами. Проект получит поддержку ультрашироких мониторов, апскейлеров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также фишки геймпада DualSense.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

По сложившейся традиции Sony выпустит полную версию «Призрака Цусимы» вместе со всеми вышедшими материалами для игры. За порт отвечает голландская студия Nixxes, которые ранее портировали «Человека-паука» и сейчас трудятся над ПК-версией Horizon Forbidden West.

Таким образом, Ghost of Tsushima выйдет на ПК спустя почти четыре года после релиза на PlayStation 4. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорён Монгольской империей. Главным героем выступает Дзин Закай, который в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Скриншоты

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony