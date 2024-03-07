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Илон Маск может скрыть лайки и репосты в ленте X (ранее Twitter)

Илон Маск может скрыть лайки и репосты в ленте X (ранее Twitter)
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Илон Маск, генеральный директор соцсети X (ранее Twitter) объявил об одном из будущих возможных нововведений. Миллиардер планирует убрать из ленты публикацией лайки и ретвиты (репосты).

По словам Маска, отображение количества лайков и ретвитов останется при нажатии на публикацию. Их могут скрыть только во время пролистывания ленты. По этому вопросу окончательное решение ещё не принято.

Помимо этого, согласно заявлениям Маска, X через несколько месяцев может получить в Нью-Йорке лицензию на проведение транзакций, которая позволит добавить функцию отправки платежей другим пользователям. Пока что это тоже в процессе.

Маск исполнял обязанности генерального директора соцсети до июня 2023 года, когда его сменила Линда Яккарино.

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