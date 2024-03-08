В Fortnite скоро начнётся сезон «Мифы и герои» с богами из древнегреческой мифологии

Ночью 9 марта в королевской битве Fortnite должна стартовать пятая глава второго сезона, которая получила название «Мифы и герои». Основной её темой разработчики игры сделали древнегреческую мифологию.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Карта Fortnite в очередной раз претерпит сильные изменения — на ней появятся новые локации. Среди них: гора Олимп, Великие Врата со стражем-Цербером, Тёмное царство Аида, а также гладиаторская арена.

Также в шутер добавят молнии Зевса, крылья Икара и цепи Аида, которыми можно будет поражать своих противников. Что касается обновлённого боевого пропуска, то из него геймеры получат костюмы Зевса, Аида, Цербера, Артмиды, Медузы, Посейдона и Афродиты.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.