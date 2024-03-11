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Бренды Samsung, Xiaomi, Honor и Acer возобновили рекламную активность в России — СМИ

Бренды Samsung, Xiaomi, Honor и Acer возобновили рекламную активность в России — СМИ
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Бренды Samsung, Xiaomi, Honor, Acer и другие производители электроники возобновили активную рекламную деятельность в России впервые с весны 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные TelecomDaily.

Так, рекламные бюджеты этих компаний в 2023 году уже достигли уровня, сопоставимого с 2021 годом, а в отдельных случаях даже превысил его. Кроме того, маркетинговую активность на 60% увеличили и другие китайские бренды: Tecno и Infinix. Интересно, что компании размещают свою рекламу в основном через третьих лиц — с помощью маркетплейсов, ритейлеров и блогеров.

Что касается южнокорейской Samsung, то компания продолжает поддерживать маркетинговую активность. В Fplus отметили, что производителю необходимо сохранять точечные маркетинговые активности и поддерживать лояльность покупателей на фоне большой конкуренции с другими Android-смартфонами.

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