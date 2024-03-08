Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 15 Pro подешевел в России до 87 тыс. рублей — СМИ

iPhone 15 Pro подешевел в России до 87 тыс. рублей — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

В издании Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что стоимость смартфона iPhone 15 Pro в России сильно упала. Если раньше устройство продавалось по цене от 100 тыс. рублей, то сейчас он встречается на маркетплейсах по рекордной стоимости в 87 тыс. рублей.

Подобную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, пару дней назад цена iPhone 14 в России упала до рекордных 64 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 Pro предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A17 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года.

Материалы по теме
Владельцы iPhone жалуются на iOS 17.4 — батарея разряжается за несколько часов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android