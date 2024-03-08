iPhone 15 Pro подешевел в России до 87 тыс. рублей — СМИ

В издании Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что стоимость смартфона iPhone 15 Pro в России сильно упала. Если раньше устройство продавалось по цене от 100 тыс. рублей, то сейчас он встречается на маркетплейсах по рекордной стоимости в 87 тыс. рублей.

Подобную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого аналогичный спад цены наблюдался и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, пару дней назад цена iPhone 14 в России упала до рекордных 64 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 Pro предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Девайс работает на процессоре Apple A17 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2023 года.