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Директор студии Ghibli рассказал, почему Хаяо Миядзаки лично не посетил «Оскар-2024»

Директор студии Ghibli рассказал, почему Хаяо Миядзаки лично не посетил «Оскар-2024»
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Лучшим мультфильмом на «Оскаре-2024» стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Сам режиссёр не смог посетить церемонию из-за своего преклонного возраста. Продюсер Тосио Судзуки рассказал, что сам отсутствовал по аналогичной причине.

Он подчеркнул, что для Миядзаки и всей команды получить «Оскар» стало большой гордостью и достижением.

Для нас большая честь получить премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. Мы благодарим академию за награду. Я также хотел бы выразить благодарность тем, кто был вовлечён в производство этого фильма, и тем, кто работал над распространением фильма по всему миру.

Главный операционный директор Studio Ghibli Киёфуми Накадзима попросил прощения за отсутствие на церемонии. Он связал это с возрастом Миядзаки и Тосио Судзуки.

Пожалуйста, простите их. Они уже в преклонном возрасте.
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