Церемония награждения уже сегодня ночью.

Победители «Оскара»-2024: в прямом эфире следим за лучшим кино на премии

Уже через пару часов, в 2:00 мск, начнётся церемония награждения премии «Оскар»-2024. За звание главного фильма поборются сразу 10 фильмов, среди которых как кассовые хиты, такие как «Оппенгеймер» и «Барби», так и куда более нишевые релизы — «Бедные-несчастные», «Американское чтиво» и другие.

Мы будем в прямом эфире следить за победителями, рассказывая о лауреатах каждой номинации.

Красная дорожка Сначала старые Только важные Live Михаил Шевкун Красная дорожка Прямо сейчас идёт красная дорожка, которая продлится до начала церемонии. Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Основная часть церемонии продлится около трёх часов. В этом году на наибольшее число наград претендует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — 13 номинаций. На втором месте фантастическая драма «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса — 11 номинаций. Замыкают тройку «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций.

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