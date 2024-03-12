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Приложения для iPhone в Европе можно будет скачивать прямо с сайта разработчиков

Приложения для iPhone в Европе можно будет скачивать прямо с сайта разработчиков
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Компания Apple разрешит европейским пользователям устанавливать приложения для iOS с официальных сайтов разработчиков. Новая функция будет добавлена в операционную систему в одном из ближайших обновлений этой весной.

При этом Apple намерена соблюдать строгие правила безопасности, из-за которых функционал будет доступен далеко не всем разработчикам. Авторам приложения необходимо иметь регистрацию в Евросоюзе и пройти проверку от Apple, а также иметь хорошую репутацию в системе и более 1 млн скачиваний за прошлый год.

В свою очередь, пользователям придётся включить в настройках разрешение на установку приложений с сайтов (как на Android), а при загрузке они увидят системную информацию о программе и её разработчиках.

Напомним, Apple идёт на такие шаги из-за нового законодательства в ЕС, которое обязало разрешить на iPhone и iPad сторонние магазины. При этом владельцы устройств смогут использовать их только в Европе.

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