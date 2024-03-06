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Владельцы iPhone смогут пользоваться другими магазинами приложений только в Европе

Владельцы iPhone смогут пользоваться другими магазинами приложений только в Европе
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Журналисты издания 9to5Mac обратили внимание на новое объявление от технической поддержки Apple. В нём говорится, что владельцы iPhone с версией iOS 17.4 и выше смогут пользоваться другими магазинами приложений только в Европе.

Если человек запланировал долговременную поездку за пределы Европы, то данная функция будет отключена до его возвращения. Ко всему прочему, он потеряет возможность обновлять приложения с помощью других источников. Для определения местоположения смартфона система будет запрашивать данные с GPS.

Напомним, в конце января Apple позволила создавать сторонние магазины для iPhone на iOS. Таким образом пользователи получили возможность загружать приложения не только из App Store. Однако доступна данная опция только жителям Германии, Греции, Испании, Ирландии и ещё десятка других европейских государств.

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