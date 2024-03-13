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Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 млн копий

Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 млн копий
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Capcom сообщила, что продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 млн копий. Совокупные продажи игр серии в превышают 154 млн единиц с момента выхода первой части в 1996 году.

Четвёртая часть Resident Evil рассказывает о том, как Леон Кеннеди отправляется в испанскую деревню для того, чтобы спасти Эшли Грэм, дочь президента США. Во время операции Леон обнаруживает неизвестный вирус и культ, образовавшийся вокруг него.

Ремейк получил восторженные отзывы от критиков и геймеров. Для многих Resident Evil 4 в принципе считается лучшей частью франшизы.

Уже 24 марта игра отпразднует первую годовщину — её релиз состоялся 24 марта 2023 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Тайтл также доступен на PS VR2.

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