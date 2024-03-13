Для PS5 вышла новая прошивка с улучшенным звуком из геймпада DualSense

Sony выпустила новый апдейт для консоли PlayStation 5. Главным нововведением патча стало улучшение работы геймпада DualSense — звук из динамиков контроллера стал отчётливее и громче, чтобы геймеры могли слышать звуки из игр и фразы своих собеседников одновременно.

Вместе с этим разработчики поработали и над микрофоном геймпада. С помощью машинного обучения компания улучшила технологию подавления шума, из-за чего собеседники пользователя больше не услышат назойливые звуки нажатия по кнопкам. В Sony отмечают, что после апдейта звук из геймпада станет громче — юзеры могут настроить его под свои вкусы в специальном меню.

С выходом обновления пользователи могут применять эмодзи и указатели во время использования функции совместного экрана. Опция позволит зрителям отмечать интересные объекты или оставлять подсказки прямо во время игры.

Указатели и эмодзи во время использования функции совместного экрана Фото: Sony

Наконец, пользователи теперь могут настроить яркость индикатора питания консоли PS5. Для этого необходимо в настройках системы перейти в пункт «Звуки и освещение».