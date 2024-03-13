Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исследование: около трети россиян не могут представить жизнь без смартфона

Исследование: около трети россиян не могут представить жизнь без смартфона
Аудио-версия:
Комментарии

Согласно исследованию, проведённому Hi-Tech Mail.ru, около 57% пользователей Сети в России испытывает усталость от постоянного использования гаджетов, но при этом каждый десятый опрошенный не может представить жизнь без смартфона.

Для того чтобы отвлечься от гаджетов, респонденты предпочитают общение с близкими и выполнение домашних задач. Хобби и чтение книг также помогают 17% и 15% участников опроса соответственно. Примерно 37% опрошенных признались, что могут отказаться от смартфона лишь на несколько часов.

Анализ предпочтений в использовании гаджетов показал, что консоли — наименее необходимые устройства для 18% респондентов. Умные часы, планшеты и наушники также входят в список технологий, от которых 16% россиян готовы отказаться на неделю.

Материалы по теме
Представлен Samsung Galaxy A35 с экраном на 120 Гц и мощной батареей за 38 тысяч рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android