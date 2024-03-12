Представлен Samsung Galaxy A35 с экраном на 120 Гц и мощной батареей за 38 тысяч рублей

Компания Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A35. Телефон может похвастаться рядом достойных характеристик и флагманских фишек, при этом находясь не в самой высокой ценовой категории.

Так, Samsung Galaxy A35 оснащён большим AMOLED-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением FHD+ (2340 на 1080 пикселей) и частотой обработки 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Exynos 1380, который ранее использовался в A54. Объём памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней.

Новинка также может похвастать тремя основными камерами (на 50 МП, широкоугольную на 8 МП и на 5 МП для макросъёмки) и фронтальной на 13 МП. Объём аккумулятора — 5000 мАч, операционная система — Android 6.1. В A35 есть датчик отпечатков пальца, а также защита от влаги и пыли.

Телефон уже доступен в европейских магазинах по цене от € 380 (38 тысяч рублей). Вероятно, скоро Samsung Galaxy A35 появится и в России.