Baldur's Gate 3 не получит продолжение или дополнение

Глава студии Larian Свен Винке рассказал, что для Baldur's Gate 3 не планируют выпускать дополнения. Так же команда не рассматривает разработку условной Baldur's Gate 4 или продолжение третьей части.

По словам Винке, студия планирует «двигаться дальше». Команда отойдёт от игр по вселенной Dungeons & Dragons и займётся разработкой чего-то абсолютно нового. Деталей нового проекта пока что нет.

Фанаты в комментариях говорят о нестандартном мышлении Larian. Baldur's Gate 3 — хитовая игра, которую, как считают пользователи, можно было бы «доить и доить». На манер того, как с играми поступает Ubisoft. Но Larian отказалась от такого подхода для работы над чем-то другим.

Baldur's Gate 3, кстати, доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.