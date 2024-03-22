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Баки Барнс официально не появится в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Баки Барнс официально не появится в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир»
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Недавно актёр Энтони Маки принял участие в новом выпуске подкаста One More Life. В ходе разговора он заявил, что персонаж Баки Барнс официально не появится в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир».

Также Маки выразил разочарование на тот счёт, что сериал «Сокол и Зимний солдат» не увидел продолжение. Напомним, первый сезон состоял из шести эпизодов и вышел в марте 2021 года.

Эстафету Капитана Америка в киновселенной Marvel взял на себя Сэм Уилсон, сыгранный Энтони Маки. В «Финале» Стив Роджерс отдал свой щит другу, тем самым намекнув, что теперь защищать страну будет он. Маки не раз говорил, что горд играть такого важного персонажа.

Премьера фильма «Капитан Америка 4» состоится 14 февраля 2025 года — он станет последней лентой пятой фазы киновселенной Marvel.

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