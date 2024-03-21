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Мультсериал Люди Икс ’97 (2024) от Marvel: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97» от Marvel
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20 марта в сервисе Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс ’97» — продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 годы. Главными героями сиквела вновь выступит команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

В первый сезон продолжения войдёт 10 эпизодов — две серии вышли в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 15 мая. Авторы тем временем уже обсуждают теоретический второй сезон.

Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97»

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 марта
2-я серия20 марта
3-я серия27 марта
4-я серия3 апреля
5-я серия10 апреля
6-я серия17 апреля
7-я серия24 апреля
8-я серия1 мая
9-я серия8 мая
10-я серия15 мая
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