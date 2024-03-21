Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97» от Marvel

20 марта в сервисе Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс ’97» — продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 годы. Главными героями сиквела вновь выступит команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

В первый сезон продолжения войдёт 10 эпизодов — две серии вышли в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 15 мая. Авторы тем временем уже обсуждают теоретический второй сезон.

Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97»