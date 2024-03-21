Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97» от Marvel
20 марта в сервисе Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс ’97» — продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 годы. Главными героями сиквела вновь выступит команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.
В первый сезон продолжения войдёт 10 эпизодов — две серии вышли в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 15 мая. Авторы тем временем уже обсуждают теоретический второй сезон.
Расписание выхода мультсериала «Люди Икс ’97»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 марта
|2-я серия
|20 марта
|3-я серия
|27 марта
|4-я серия
|3 апреля
|5-я серия
|10 апреля
|6-я серия
|17 апреля
|7-я серия
|24 апреля
|8-я серия
|1 мая
|9-я серия
|8 мая
|10-я серия
|15 мая
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