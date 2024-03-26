Для PS5 представили функцию «Помощи» от сообщества — она работает без подписки PS Plus

Sony анонсировала улучшенную справку по играм для PlayStation 5. Функция впервые была представлена вместе с выходом консоли в 2020 году, а в её обновлённой версии смогут принять участие обычные геймеры.

Для этого пользователям необходимо выбрать соответствующий пункт в настройках консоли, выбрав пункт «Принять участие в помощи по играм от сообщества». После этого PS5 будет автоматически записывать гайды по прохождению различных моментов в самых разных играх — посмотреть короткие ролики смогут все владельцы консоли даже без подписки PS Plus.

Несмотря на крупный анонс, функция справки по играм от сообщества пока не поддерживается ни одной игрой. До конца года Sony планирует добавить опцию в некоторых проектах.