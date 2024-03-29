Триллер Flowervale Street с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором выйдет 16 мая 2025 года

Журналисты издания Deadline сообщили, что триллер Flowervale Street с Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Юэном Макгрегором («Звёздные войны») выйдет 16 мая 2025 года. Режиссёром будущей картины выступит Дэвид Роберт Митчелл, работавший над фильмами «Оно» (It Follows) и «Под Сильвер-Лэйк».

События фантастического триллера разворачиваются в 1980-х годах. Подробности сюжета пока не раскрываются. Фильм снимают для Warner Bros. на IMAX-камеры, а кресла продюсеров заняли Джей Джей Абрамс, Ханна Мингелла и Мэтт Джексон.

Другие подробности Flowervale Street ещё неизвестны. Вероятно, авторы раскроют все карты только после выпуска первого трейлера. Картина станет всего лишь четвёртым полнометражным фильмом в карьере Дэвида Роберта Митчелла.