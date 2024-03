Топ лучших игр всех времён по версии геймеров от Game Informer

Издание Game Informer провело голосование среди читателей, чтобы выбрать «величайшую игру всех времён». За данное звание боролись 64 проекта — многие из них редакция взяла из подобного материала 2018 года. На удивление, итоговые результаты сильно различаются.

Турнирная сетка

Фото: Game Informer

Своё мнение выразило более 200 тыс. человек. После ожесточённого голосования победителем вышла The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Культовая игра Nintendo смогла обойти в финале «Скайрима» — до этого проект Bethesda обошёл The Last of Us (в полуфинале) и Elden Ring (четвертьфинале). Причём в аналогичном голосовании от Game Informer в 2018 году первое место занял «Ведьмак 3».

Ко всему прочему, в турнирную сетку попали Red Dead Redemption 2, BioShock, Metal Gear Solid, Portal 2, Mass Effect 2 и другие культовые тайтлы.