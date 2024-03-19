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Встречу главных героев показали в новом отрывке из сериала Fallout

Встречу главных героев показали в новом отрывке из сериала Fallout
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Авторы предстоящего сериала по культовой игровой франшизе Fallout продолжают делиться кадрами своего проекта. Новый отрывок из шоу сегодня появится на YouTube-канале IGN.

На видео показана встреча главных героев — дочери смотрителя убежища по имени Люси (Элла Пернелл), гуля-ковбоя по кличке Вурдалак (Уолтон Гоггинс) и члена Братства Стали (Эрон Мотен). По сюжету три этих истории будут переплетены, так как персонажи преследуют одну и ту же цель.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада»). Все серии первого сезона Fallout выйдут 11 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

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