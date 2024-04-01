Анонсирован турнир BetBoom Dacha по CS 2 в Сербии с призовым $ 500 тыс.

Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении нового сезона турнира BetBoom Dacha по Counter-Strike 2. О деталях организаторы сообщили редакции «Чемпионата».
BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в столице Сербии с 14 по 19 мая, призовой фонд составит $ 500 тыс., а сам ивент пройдёт в студийном формате без зрителей, но с большим количеством неформальных активностей.
Европейские квалификации к чемпионату начинаются уже завтра, 2 апреля — среди прочих, там сыграют российские BetBoom Team, Amkal Esports, 9Pandas и другие. Список участников финальной стадии пока выглядит так:
Участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2:
- Team Spirit (Россия);
- Cloud9 (Россия);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Falcons (Дания);
- HEROIC (Дания);
- приглашённая команда, будет объявлена позднее;
- победитель европейской квалификации;
- победитель американской квалификации.
Первый турнир серии прошёл в декабре в Дубае, победу одержала Team Spirit. Помимо этого, FISSURE также провела два ивента по Dota 2.