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Анонсирован турнир BetBoom Dacha по CS 2 в Сербии с призовым $ 500 тыс.

Анонсирован турнир BetBoom Dacha по CS 2 в Сербии с призовым $ 500 тыс.
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Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении нового сезона турнира BetBoom Dacha по Counter-Strike 2. О деталях организаторы сообщили редакции «Чемпионата».

BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в столице Сербии с 14 по 19 мая, призовой фонд составит $ 500 тыс., а сам ивент пройдёт в студийном формате без зрителей, но с большим количеством неформальных активностей.

Европейские квалификации к чемпионату начинаются уже завтра, 2 апреля — среди прочих, там сыграют российские BetBoom Team, Amkal Esports, 9Pandas и другие. Список участников финальной стадии пока выглядит так:

Участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2:

  • Team Spirit (Россия);
  • Cloud9 (Россия);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Falcons (Дания);
  • HEROIC (Дания);
  • приглашённая команда, будет объявлена позднее;
  • победитель европейской квалификации;
  • победитель американской квалификации.

Первый турнир серии прошёл в декабре в Дубае, победу одержала Team Spirit. Помимо этого, FISSURE также провела два ивента по Dota 2.

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