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Анонсирован турнир BetBoom Dacha по CS 2 в Сербии с призовым $ 500 тыс.

Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении нового сезона турнира BetBoom Dacha по Counter-Strike 2. О деталях организаторы сообщили редакции «Чемпионата».

BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в столице Сербии с 14 по 19 мая, призовой фонд составит $ 500 тыс., а сам ивент пройдёт в студийном формате без зрителей, но с большим количеством неформальных активностей.

Европейские квалификации к чемпионату начинаются уже завтра, 2 апреля — среди прочих, там сыграют российские BetBoom Team, Amkal Esports, 9Pandas и другие. Список участников финальной стадии пока выглядит так:

Участники BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2:

Team Spirit (Россия);

Cloud9 (Россия);

Virtus.pro (Россия);

Team Falcons (Дания);

HEROIC (Дания);

приглашённая команда, будет объявлена позднее;

победитель европейской квалификации;

победитель американской квалификации.

Первый турнир серии прошёл в декабре в Дубае, победу одержала Team Spirit. Помимо этого, FISSURE также провела два ивента по Dota 2.