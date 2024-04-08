Одна ничья в пяти матчах — Team Spirit по Dota 2 проводят худшую серию с 2020 года

Состав Team Spirit по Dota 2 продолжает неудачную серию игр, проиграв уже три серии в рамках глобального онлайн-турнира Elite League.

Пятёрка Айрата Silent Газиева выиграла лишь одну карту против Falcons и занимает последнее место в группе, сохраняя лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

Учитывая поражение в СНГ-квалификации к DreamLeague Season 23 от российской 1win (1:2), «драконы» за последние пять матчей лишь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Пять последних матчей Team Spirit по Dota 2 Фото: Liquipedia

Такого ужасного отрезка текущий состав Team Spirit не проводил ещё никогда. В истории клуба такое в последний раз было в мае 2020 года, когда за «драконов» выступали Ergon, dyrachYO и Immersion — тогда «драконы» проиграли восемь матчей подряд.

Фото: Liquipedia

В рамках групповой стадии Elite League российско-украинской пятёрке остаётся сыграть ещё с OG, Azure Ray и PSG.Quest. Матч против OG продолжается в эти минуты.