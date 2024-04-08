В России резко выросли спрос и цены на видеокарты NVIDIA и AMD

Спрос на видеокарты в первом квартале 2024 года в России увеличился на 30–50%, а цены — на 40%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.

Так, спрос на видеокарты в «Ситилинке» стал рекордным за последние три года. Продажи ускорителей в январе–марте выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, а в денежном выражении — на 53%. Это в свою очередь повлияло на их стоимость — цены поднялись в среднем на 40%, отмечают в «Яндексе».

В «М.Видео – Эльдорадо» также отметили рост спроса на видеокарты — за последний месяц этот показатель увеличился на 30% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. В Ozon также подтвердили повышенный спрос на видеокарты, отметив возросшую популярность среднего и высокого ценового сегментов.

Эксперты называют сразу несколько причин роста популярности видеокарт NVIDIA и AMD в России. По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на рынке закончились б/у видеокарты, от которых в прошлом году избавлялись майнеры. Поэтому люди стали покупать дорогие новые устройства. Кроме того, рост спроса обусловлен развитием технологий искусственного интеллекта — нейросетей.