В Китае подорожают видеокарты NVIDIA — рост цен затронет даже бюджетную GTX 1650

Китайские компании планируют повысить цены на видеокарты NVIDIA GeForce в ближайшем будущем. Об этом сообщает издание BoardChannels со ссылкой на собственные источники в индустрии.

Так, компании уже повысили цены на местный флагман RTX 4090D из-за высокого спроса. Однако в скором времени ожидается массовый рост цен в том числе у предфлагманов (серии RTX 4060 и RTX 4070) и у бюджетных моделей (RTX 3050 и GTX 1650). Стоимость вышеуказанных ускорителей уже подняли Asus, Gigabyte, Colorful и Zotac.

Если рост цен у RTX 4090D можно объяснить повышенным спросом, то ситуация с GTX 1650 кажется аномальной. Вендоры планируют распродать остатки чипов до конца апреля, однако вместо снижения цен наблюдается небольшое повышение — примерно на 30 юаней (около 400 рублей).