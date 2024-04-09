Клуб 1win выпустил заявление об отстранении команды по Dota 2 с ESL One Birmingham 2024

Представители российского клуба 1win опубликовали официальное заявление, посвящённое снятию команды по Dota 2 с ESL One Birmingham 2024.

В заявлении киберспортивная организация сообщила, что начала подготовку документов к подаче на визы на следующий день после того, как состав по Dota 2 отобрался на турнир, — то есть 29 января. 15 февраля команда подала заявки.

27 марта британское консульство связалось с ESL для дополнительного подтверждения участия 1win, но из-за проблем со связью необходимая информация поступила только через неделю. В итоге турнирный оператор перенёс дедлайн с 5 апреля на 8-е 13:00 мск.

Утром 8 апреля визовый агент 1win сообщил, что все визы готовы, но ещё не распечатаны. Клуб уведомил об этом ESL, однако после истечения дедлайна организаторы турнира в Великобритании подтвердили, что российская команда исключена из списка участников соревнования. Меньше чем через два часа визы были получены.

Ранее ESL сообщил, что из-за визовых проблем 1win пропустит ESL One Birmingham 2024. Вместо российской команды выступит OG.