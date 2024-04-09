Команда 1win по Dota 2 пропустит ESL One Birmingham из-за визовых проблем — её заменит OG

Команда 1win по Dota 2 пропустит турнир ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем. Вместо российского коллектива на соревновании с призовым фондом $ 1 млн выступит OG.

Как сообщается в анонсе турнирного оператора ESL, организующего чемпионат в Великобритании, 1win не смогла вовремя подтвердить наличие виз у состава команды, даже несмотря на отсроченный дедлайн. Из-за этого организаторы соревнования лишили коллектив слота на турнире.

Так как Virtus.pro, финишировавшая на третьем месте в рамках закрытых квалификаций Восточной Европы к ESL One Birmingham 2024, также не сможет присутствовать на турнире из-за сложностей с визами, организаторы приняли решение отдать слот OG, занявшей второе место в западноевропейских отборочных. Европейский клуб уже подтвердил готовность состава прибыть в Великобританию.

В это же время тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов в личном телеграм-канале опубликовал пост, в котором сообщил, что на данный момент все необходимые документы, включая визы, у команды готовы. «Ждите офф анонса и полную историю от нас», — добавил наставник российского коллектива.

ESL One Birmingham 2024 пройдёт в LAN-формате в городе Бирмингем, Великобритания. Проведение турнира запланировано на период с 22-го по 28 апреля. В рамках чемпионата будет разыгран призовой фонд в размере $ 1 млн, а также 26 640 очков EPT, которые необходимы для получения прямого приглашения на Riyadh Masters 2024.