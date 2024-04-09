Lenovo выпустит вторую версию «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2

Производитель электроники Lenovo подтвердил, что работает над новой версией своей портативной игровой консоли Lenovo Legion Go 2.

Характеристики и другие детали устройства пока неизвестны, но производитель уверяет, что вторая модель получит новые функции и более широкие возможности. По прогнозам, официальный анонс может состояться до конца этого года.

Напомним, первая Lenovo Legion Go вышла 31 октября 2023 года. «Портативку» с самого начала сравнивали с успешной Steam Deck — устройство от Lenovo получило более яркий экран, процессор AMD Ryzen Z1 и Windows 11 в качестве операционной системы.

Из минусов больше всего выделялось небольшое время работы — 2,5–4 часа против 7–8 часов у модели от Valve.