Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Летучий корабль» четвёртый раз подряд возглавил кинопрокат в России за уикенд

«Летучий корабль» четвёртый раз подряд возглавил кинопрокат в России за уикенд
Комментарии

По информации сайта Kinobusiness, экранизация сказки «Летучий корабль» уже четвёртый раз подряд возглавила кинопрокат в России за выходные.

За уикенд картина собрала 93,1 млн рублей. Второе место занял боевик «Падение империи» — он собрал за уикенд 55,6 млн рублей. Следом идут ленты «Годзилла и Конг: Новая империя» (26,6 млн рублей), «Артур, ты король» (21,5 млн рублей) и «Манкимэн», сумевший собрать за выходные 19,9 млн рублей.

Сюжет фильма рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

Материалы по теме
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android