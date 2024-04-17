Зак Снайдер: после «Мятежной Луны 2» я хочу снять более приземлённый фильм

Недавно режиссёр Зак Снайдер пообщался с журналистами издания Total Film. В ходе разговора с представителями прессы постановщик заявил, что после «Мятежной Луны 2» хочет снять более приземлённый фильм без такого количества спецэффектов.

Снайдер допускает, что его следующим проектом может стать экранизация книги The Horse Latitudes писателя Роберта Ферриньо, фильм о Короле Артуре или картина про Александра Македонского. Однако конкретные планы режиссёр пока не раскрывает, поскольку хочет удивить зрителей.

Напомним, «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной.

Премьера сиквела состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.