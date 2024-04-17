Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зак Снайдер: после «Мятежной Луны 2» я хочу снять более приземлённый фильм

Зак Снайдер: после «Мятежной Луны 2» я хочу снять более приземлённый фильм
Комментарии

Недавно режиссёр Зак Снайдер пообщался с журналистами издания Total Film. В ходе разговора с представителями прессы постановщик заявил, что после «Мятежной Луны 2» хочет снять более приземлённый фильм без такого количества спецэффектов.

Снайдер допускает, что его следующим проектом может стать экранизация книги The Horse Latitudes писателя Роберта Ферриньо, фильм о Короле Артуре или картина про Александра Македонского. Однако конкретные планы режиссёр пока не раскрывает, поскольку хочет удивить зрителей.

Напомним, «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной.

Премьера сиквела состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.

Материалы по теме
Зак Снайдер: режиссёрская версия «Мятежной Луны» может выйти в августе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android