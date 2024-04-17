Российский детективный сериал «Спойлер» отложили на неопределённый срок

Уже в ночь на 18 апреля должна была состояться премьера детективного сериала «Спойлер». Шоу расскажет о бизнесмене Андрее Оболенском, который с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего губернатора Корецкого в выборах в вымышленной Куйбышевской области. Задача спойлера — оттянуть голоса у основного конкурента и сняться с выборов в пользу действующего губернатора.

Однако за несколько часов до премьеры «Кинопоиск» отложил премьеру на неопределённый срок. В пресс-службе компании заявили, что перенос связан со стандартной практикой рынка, а новую дату релиза назовут позже.

Изменение контентной сетки и дат премьер оригинальных проектов — стандартная практика рынка. О сроках премьеры сериала «Спойлер» сообщим дополнительно.

Сериал «Спойлер» должен был выходить еженедельно по четвергам вплоть до середины мая.