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Квентин Тарантино отказался снимать «Кинокритика»

Квентин Тарантино отказался снимать «Кинокритика»
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По информации источников The Hollywood Reporter, Квентин Тарантино не будет снимать «Кинокритика». Режиссёр якобы сам отказался от работы над проектом.

Постановщик уже придумывает новый сценарий для своего 10-го и, похоже, последнего фильма. Деталей будущей картины нет. Ещё сообщается, что в «Кинокритике» главную роль должен был исполнить Брэд Питт — он бы сыграл Клиффа Бута из «Однажды… в Голливуде». Вероятно, «Кинокритик» был бы как-то связан с лентой Тарантино.

По слухам, в фильме должны были сыграть Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер. Сюжет режиссёр хотел посвятить кинокритику, который пишет для порножурнала.

Не исключено, что каких-то актёров Тарантино пригласит для нового фильма.

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