«Чистое удовольствие для фанатов»: Идрис Эльба — про «Соника в кино 3»

Актёр Идрис Эльба, играющий Наклза во франшизе «Соник в кино», рассказал, что картина станет огромным подарком для всех фанатов. Артист подчеркнул, что фильм принесёт поклонникам «чистое удовольствие».

Этот фильм — чистое удовольствие для фанатов Соника. Я могу сказать вам, что триквел позволит ещё глубже проникнуть во вселенную «Соника». Они собираются добавить в третий фильм ещё больше пасхалок.

Ещё Эльба похвалил Джима Керри в образе Роботника и назвал его «невероятным».

Знаете что? Джим невероятен, да!

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, которые состоялись прошлым летом.