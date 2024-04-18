Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол хочет сняться во втором сезоне сериала Fallout

Один из создателей сериала Fallout Джонатан Нолан дал интервью IGN, в котором подробнее поговорил про первый сезон и раскрыл другие интересные моменты.

По словам Нолана, одним из популярных людей, которые проявили личный интерес к шоу, стал звезда «Во все тяжкие» и «Чёрного зеркала» Аарон Пол. Он не против сняться во втором сезоне проекта.

Аарон Пол был на премьере. Это человек, которого я очень люблю. И он был очень вежлив. Он с большим энтузиазмом отнёсся к сериалу. Мы с ним пересеклись в духе: «Как дела, чувак?» Забавно видеть, как фанаты Fallout выходят на свет. Люди, которых ты давно знаешь, удивляют, и ты такой: «О, ты всё это время был фанатом».

Fallout пока не продлили на второй сезон, но это лишь вопрос времени. Весь первый сезон можно посмотреть на Amazon Prime Video.