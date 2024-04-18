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Эксперт рассказал, как ускорить зарядку смартфона

Эксперт рассказал, как ускорить зарядку смартфона
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Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал о способе, с помощью которого можно ускорить зарядку смартфона. По его словам, во время зарядки нужно включать гаджет в режим «в самолёте».

Этот режим позволит устройству не отвлекаться на текущее потребление. Более того, «в самолёте» отключаются другие источники траты заряда: Wi-Fi, Bluetooth и прочее.

Во время зарядки можно включить на гаджете режим «в самолёте». Благодаря этому смартфон быстрее зарядится, поскольку он не будет отвлекаться на текущее потребление. В авиарежиме вы отключаете телефон от внешних источников: Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, которые расходуют энергию.

Также Кусков дал ещё один полезный совет — чтобы смартфон медленнее разряжался, на нём стоит отключить геолокацию.

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