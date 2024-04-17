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В России началось производство отечественных принтеров «Катюша»

В России началось производство отечественных принтеров «Катюша»
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Российская компания «Катюша» объявила о старте массового производства принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) на собственных печатных платах. Это первый случай в России, когда отечественный производитель начал выпуск продукта на основе российских печатных плат.

Производство печатных плат запущено в Ленинградской области, а сборка принтеров и МФУ осуществляется в Зеленограде. Соответствующая реестровая запись появилась в ГИСП Минпромторга — компания получила заключение о соответствии выпускаемых на собственном производстве печатных плат 8 апреля.

Российские принтеры и МФУ совместимы с отечественными операционными системами «Альт» и «Ред ОС» и поддерживают функцию печати через программу «Смарт Принт». Сейчас устройства компании представлены не только в России, но и в Беларуси и Казахстане.

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