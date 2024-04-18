В России состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперёд»

18 апреля состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва. Картину можно посмотреть во всех кинотеатрах страны, её продолжительность составляет 2 часа 22 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром ленты выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».