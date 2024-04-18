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Отреставрированный фильм «Бриллиантовая рука» начнут показывать в России с 25 апреля

Отреставрированный фильм «Бриллиантовая рука» начнут показывать в России с 25 апреля
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В пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение» изданию ТАСС сообщили, что комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» выйдет на больших экранах 25 апреля в России. Ленту выпустят в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино».

Комедию покадрово восстановили мастера лаборатории «Мосфильма», фильм воссоздан в формате 4K — в точных красках и звуке, которые закладывались авторами.

Фильм остаётся близким зрителю и спустя 55 лет и неизменно собирает большое количество людей у телевизора. Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат.

Показ «Бриллиантовой руки» будет приурочен к 100-летию киноконцерна «Мосфильм».

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