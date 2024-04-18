Минцифры отказалось от создания российского аналога GitHub

Минцифры направило в правительство предложения об изменении хода эксперимента по созданию в РФ национального репозитория открытого кода в стиле GitHub. Его запуск должен был состояться до конца апреля, однако он был отложен из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от ведомства.

Вместо создания новой платформы Минцифры будет использовать уже существующий сервис одного из участников рынка. Ранее выделенные на проект средства (1,39 млрд рублей) направят на разработки с открытым кодом. Ожидается, что эксперимент может быть возобновлён в ближайшие пару месяцев.

Создать отечественный репозиторий предложил премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2021 года. Эксперимент должен был продлиться с ноября 2022 года до апреля 2024-го. На его реализацию предложили выделить 1,3 млрд рублей, которые получит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), ответственный за реализацию проекта. Но деньги в организацию так и не поступили.