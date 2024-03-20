Создание российского аналога GitHub отложили из-за недостатка финансирования

Эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода, аналога сервиса GitHub, который планировалось завершить до конца апреля 2024 года, отложен на неопределённый срок в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в двух IT-компаниях.

По словам одного из собеседников издания, сейчас ведётся работа с экспертным сообществом «по уточнению подходов» к реализации проекта. Акцент сместился на более активное использование ИИ в работе с данными и кодом.

Создать отечественный репозиторий предложил премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре 2021 года. Эксперимент должен был продлиться с ноября 2022 года до апреля 2024-го. На его реализацию предложили выделить 1,3 млрд рублей, которые получит Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), ответственный за реализацию проекта. Но деньги в организацию так и не поступили.

По словам руководителя АНО «Открытый код» Надежды Кострюковой, до конца мая организация «планирует сформулировать идею создания надстройки для существующих в России репозиториев», которая позволит использовать один аккаунт и способ верификации для работы на разных платформах. Технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич подсчитал, что на создание аналога GitHub потребуются регулярные инвестиции от 300 млн до 500 млн рублей в год.