Стартовали съёмки драмеди «За слова отвечаю!» с Оксаной Акиньшиной

Пару дней назад стартовал съёмочный процесс драмеди «За слова отвечаю!» режиссёра Виталия Дудки. Главную роль в картине исполняет Оксана Акиньшина.

Сюжет картины посвящён инфоцыганке Свете Солнце, которая попадает в тюрьму. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли её тренинги, однако надеяться на это не приходится из-за волны хейта в её адрес. Единственные, кто теоретически может выступить в защиту Светы, — её сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Также в проекте снимаются Настасья Самбурская, Татьяна Орлова и Дмитрий Чеботарёв, а также Виктория Буцких, известная по сериалу «Трудные подростки».

Основная часть съёмок пройдёт на территории Екатерининского дворца, где за три недели в заброшенном здании с нуля построили колонию.

Премьера фильма состоится 8 марта 2025 года.