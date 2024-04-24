Сериал «Сёгун» — великолепен, это главный мировой хит последних лет. Обзор первого сезона

«Сёгун» удивительный. Ему хватило всего двух серий, чтобы заставить весь мир аплодировать и ставить высокие оценки. Тогда зрители восхищались видами древней Японии, с головой погружались в борьбу за власть и с нетерпением ждали продолжения — уж больно мощными вышли концовки эпизодов.

Впрочем, внутри был некий подсознательный страх. Вдруг новинка повторит судьбу «Игры престолов» и после впечатляющего начала огорчит странным финалом? Если переживали о подобном, выдохните. Со временем «Сёгун», наоборот, становится только лучше.

«Сёгун»: информация о сериале

Название: «Сёгун» (Shôgun)

Режиссёры: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром

Актёры: Космо Джарвис, Анна Саваи, Хироюки Санада и другие

Дата выхода: 23 апреля 2024 года

Жанр: драма, приключения, военный

Страна: США

«Сёгун»: где смотреть?

Все 10 эпизодов вышли на FX и Hulu. Официальных русских озвучки и субтитров нет, только переводы сторонних студий.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат FX.

Многослойный сериал, где каждая мелочь важна

Вы наверняка знаете завязку «Сёгуна». Изнурённый штормами англичанин Джон Блэкторн добирается до Японии и мгновенно оказывается в центре масштабных разборок. Могущественный правитель недавно умер, и его вчерашние сторонники тут же развязали борьбу за власть. Даймё Ёси Торанага кажется аутсайдером в этой войне, но за счёт своего выдающегося ума и неожиданных навыков Блэкторна немного уравнивает шансы.

Помимо потенциальных правителей, каждый из которых плетёт свои интриги, есть ещё и португальцы. Они скрывают от европейцев местонахождение восточной страны и путём подкупа, хитростей и убийств пытаются сделать её личной собственностью. Всё это превращает величественную Японию в змеиный клубок, где цена ошибки — немедленная смерть.

Великий момент с участием Торанаги Фото: FX

Интриги максимально достоверны и драматичны. Мудрые персонажи следуют кодексу чести, продумывают всё на три шага вперёд и заманивают врагов в ловушки. Алчные мерзавцы мечутся между хозяевами и в любой ситуации ищут выгоду. Горячие юнцы регулярно теряют самообладание и рушат планы хозяев. Взаимодействие столь разнохарактерных персонажей порождает десятки захватывающих и абсолютно реалистичных ситуаций.

Важно, что «Сёгун» цепляет не только политикой, но и самим японским колоритом. Авторы сериала настолько хорошо раскрыли культуру и обычаи страны, насколько это вообще возможно. Чего стоит эпизод с фазаном из пятого эпизода.

Один персонаж желает состарить мёртвую птицу, подвешивает её во дворе и в шутку говорит фразу в духе: «Если тронете фазана, убью». Вот только гниющее животное досаждает всей деревне, поэтому доброволец убирает фазана и самопожертвенно умирает. Всё же за прикосновение обещали конкретную участь, которую обязательно нужно принять. В итоге иноземный хозяин фазана шокированно вопит: «Почему не спросили меня?», а зритель понимает, насколько важны в Японии случайно брошенное слово и законы чести.

Джон Блэкторн не понимает, куда попал Фото: FX

Сюжет «Сёгуна» так цепляет, что теряешь счёт времени. Как Блэкторн выпутается из очередной передряги? Сможет ли Ёси Торанага пережить очередную западню? Удастся ли нарушить планы португальцев? Пока ответы не получишь, завершить просмотр не решаешься.

А ведь тут ещё и экшен есть — причём он врывается внезапно, словно шторм посреди безветренного дня. Вот ты заворожённо смотришь за политическим «танцем» японских правителей, а вот уже кто-то безжалостно рубит головы недавних товарищей. Естественно, каждый удар выверен, а каждая смерть обескураживает — вспомните хотя бы покушение на Блэкторна или демонстрацию пушек. Мощные моменты!

Героям не раз придётся обнажить мечи Фото: FX

Выдайте актёрам и декораторам «Эмми»

В Сети встречаются комментарии зрителей, которые сравнивают актёров из сериала с легендами одноимённого фильма и остаются разочарованными. Я их понять не могу, ведь в новинке весь каст играет на недостижимом уровне. Как трясётся Блэкторн в решающий момент своей жизни. Как Касиги Ябусиге одновременно со страхом и азартом прыгает между хозяевами. Насколько глубока печаль в глазах Тоды Марико.

Это мы ещё не говорим о Ёси Торанаге, которого играет великий Хироюки Санада. Он зажигал в «Джоне Уике 4», «Мортал Комбате» и «Мире Дикого Запада», но именно роль в «Сёгуне» кажется лучшей в его карьере. Персонаж философствует, смотрит на горизонт, размахивает катаной или просто учится нырять — в исполнении Санады все эти действия преисполнены смыслом.

Хироюки Санада похищает каждый кадр Фото: FX

Отдельно похвалю костюмеров, декораторов и вообще всех ответственных за визуал. Величественные дворцы и хрупкие постройки, доспехи правителей и рваная накидка крестьян, мелкие деревушки и огромная столица — всему уделили повышенное внимание. Неудивительно, что каждый кадр становится усладой для глаз.

Декораторы — гении Фото: FX

«Сёгун»: стоит ли смотреть?

«Сёгун» — сериал без недостатков, поэтому откладывайте все дела и беритесь за просмотр. Всё же шоу такого качества выходят слишком редко!

Оценка «Сёгуна» — 9,5 из 10

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Выдающийся сюжет с интригами, предательствами и японским колоритом

Весь актёрский состав заслужил авторитетные награды

В сериале невероятная картинка.

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