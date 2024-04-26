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Представлен сверхбюджетный монитор Redmi A27Q 2025 с разрешением 2К

Представлен сверхбюджетный монитор Redmi A27Q 2025 с разрешением 2К
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Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж своего нового бюджетного монитора — Redmi A27Q 2025. Устройство оценили всего в 749 юаней (около 9,5 тыс. рублей).

Redmi A27Q 2025 оснащён 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления изображения 100 Гц. Производитель также отмечает и другие важные характеристики: 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, отображение 16,7 млн цветов, яркость вплоть до 250 нит, контрастность 1000:1 и задержку отклика 6 мс.

Среди других важных особенностей — возможность регулировать наклон экрана, наличие разъёмов Display Port 1.4 и HDMI, а также угол обзора сразу в 178 градусов. Доберётся ли монитор до России, пока неизвестно.

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