Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» вышел в онлайне

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» появился в онлайне. Лента доступна для просмотра на зарубежных цифровых площадках.

«Леденящий ужас» продолжает знакомить зрителей с новыми героями. На этот раз им предстоит столкнуться с сильнейшим призраком, который мечтает погрузить всё живое в вечные льды.

Режиссёром ленты выступил Гил Кинан. Он же вместе с режиссёром «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины. Ранее Гил Кинан рассказывал, что у него уже есть планы на продолжение «Леденящего ужаса». Впрочем, деталей о триквеле пока нет.

Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, которые отмечают, что фильм получился заметно слабее оригинальных «Наследников».

Материалы по теме
Фильм-сенсация «Годзилла: Минус один»: как бюджетный блокбастер из Японии уделал Голливуд
Фильм-сенсация «Годзилла: Минус один»: как бюджетный блокбастер из Японии уделал Голливуд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android