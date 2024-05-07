Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple представила новое поколение iPad Air — с большим экраном, 5G и Touch ID

Apple представила новое поколение iPad Air — с большим экраном, 5G и Touch ID
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Apple в рамках своей презентации представила новую версию планшета iPad Air. Он впервые получит большой дисплей.

Новинка будет работать на чипе M2 и получит ряд технических обновлений, в том числе поддержку стандарта связи 5G, Touch ID и минимальный объём памяти 128 ГБ.

Будет два варианта диагонали экрана — 11 и 13 дюймов. Что касается цвета iPad Air, то их предлагается четыре: голубой, розовый, золотой и чёрный.

Фото: Apple

Предполагается, что новый iPad Air появится в продаже уже на следующей неделе по цене от $ 599 (около 54,5 тысячи рублей) — вариации с увеличенной диагональю экрана и объёмом внутренней памяти обойдутся дороже. Предзаказы в США будут открыты уже в течение этой недели.

Ранее появилась информация, что Apple работает над складными iPhone и iPad.

Материалы по теме
Apple готовится вскоре выпустить 20-дюймовый складной iPad и складной iPhone — инсайдеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android