Apple представила новое поколение iPad Air — с большим экраном, 5G и Touch ID

Компания Apple в рамках своей презентации представила новую версию планшета iPad Air. Он впервые получит большой дисплей.

Новинка будет работать на чипе M2 и получит ряд технических обновлений, в том числе поддержку стандарта связи 5G, Touch ID и минимальный объём памяти 128 ГБ.

Будет два варианта диагонали экрана — 11 и 13 дюймов. Что касается цвета iPad Air, то их предлагается четыре: голубой, розовый, золотой и чёрный.

Фото: Apple

Предполагается, что новый iPad Air появится в продаже уже на следующей неделе по цене от $ 599 (около 54,5 тысячи рублей) — вариации с увеличенной диагональю экрана и объёмом внутренней памяти обойдутся дороже. Предзаказы в США будут открыты уже в течение этой недели.

Ранее появилась информация, что Apple работает над складными iPhone и iPad.