Marvel будет выпускать не больше трёх фильмов и двух сериалов за год

Руководитель компании The Walt Disney Company Боб Айгер рассказал о сокращении темпов развития кинематографической вселенной Marvel.

Теперь Marvel будет выпускать максимум три фильма и два сериала каждый год — Айгер связывает это решение с общей стратегией Disney. В компании хотят сократить количество продуктов, чтобы сделать ставку на качество контента.

Мы собираемся постепенно уменьшать объём и перейдём к двум сериалам в год вместо четырёх, а также сократим количество новых фильмов с четырёх до двух или максимум трёх. И мы усердно работаем над тем, чтобы двигаться в этом направлении.

Ранее Marvel раскритиковали за досъёмки «Дэдпула 3» и ряда других сериалов — Рэй Уинстон назвал положение дел «абсолютно бездушным».