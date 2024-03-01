«Это абсолютно бездушно»: актёр Рэй Уинстон — о частых досъёмках в фильмах Marvel

Британский актёр Рэй Уинстон, известный в том числе по «Отступникам» и «Вторжению», рассказал о трудностях работы в киновселенной Marvel. 67-летний артист сыграл небольшую роль русского генерала Дрейкова в «Чёрной вдове», описав процесс съёмок вполне приемлемым.

Однако уже после завершения производства Marvel пригласила его на досъёмки — типичную процедуру для студии, которая решает что-то доделать по итогам показов фокус-группам. Подобные процессы кажутся Уинстону абсолютно бездушными, ведь он чувствовал, что выполнил свою работу на отлично.

Всё было нормально, пока не пришлось делать пересъёмки. Затем вы обнаруживаете, что к вам приходят продюсеры и говорят, что твоя игра слишком сильная, слишком выделяющаяся… Так работает Marvel. Это абсолютно бездушно, потому что вы чувствуете, что отлично справляетесь со своей работой.

Уинстон признался, что сперва предложил Marvel нанять другого актёра для досъёмок, однако он был связан контрактными обязательствами, предусматривающими съёмки уже после завершения производства. Актёр сравнил ситуацию с «ударом в пах» — настолько обескураживающим для него это было.

Фильм «Чёрная вдова» вышел в 2021 году и стал одним из самых скандальных релизов Marvel в истории. После премьеры на Disney подала в суд актриса Скарлетт Йоханссон — в её контракте были указаны отчисления от проката, однако ленту сразу же выпустили в онлайн-кинотеатре Disney+.