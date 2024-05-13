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Начались съёмки нового сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы»

Начались съёмки нового сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы»
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Телеканал СТС начал съёмочный процесс седьмого сезона комедии «Ивановы-Ивановы» про две семьи с одинаковыми фамилиями — богатую и бедную.

В новом сезоне к привычному актёрскому составу шоу присоединятся два новых актёра — Анна Невская («Майор Гром: Чумной Доктор», «Восьмидесятые») и Никита Тарасов («Кухня», «Мастер и Маргарита»). Они сыграют старшую сестру Лиду и её супруга.

Режиссёром, как и прежде, выступит Михаил Соловьёв. Сюжет будет развиваться вокруг новой пары, ради которой старым персонажам придётся притворяться не теми, кем они являются на самом деле.

«Ивановы-Ивановы» выходит на СТС с 2017 года. Помимо шести сезонов, авторы также успели выпустить полнометражный фильм, посвящённый новогодним праздникам.

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