«Я терпеливая»: Анна Ковальчук — о том, как 25 лет играет в сериале «Тайны следствия»

Актриса Анна Ковальчук в интервью газете «Аргументы и факты» рассказала о том, как ей удается играть в сериале «Тайны следствия» 25 лет подряд. По словам Ковальчук, всё дело в выработанном терпении.

Артистка отметила, что несколько раз думала о том, ту ли сферу деятельности для себя выбрала. В итоге она понимала, что рада заниматься тем, чем занимается в данный момент.

Почему другие так долго не снимаются? Им не хватает терпения, может быть. Просто я очень терпеливая. Чтобы так долго работать, надо быть очень терпеливым человеком.

Ещё Ковальчук считает, что попадание в шоу гарантировало ей «стабильность и работу». Она благодарна сериалу.

Очень много артисток пробовались на эту роль. И, я считаю, мне очень повезло. Попадание в «Тайны следствия» обеспечило мне стабильность и работу… на всю жизнь.